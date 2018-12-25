"Росконтроль" нашел на прилавках опасный холодец

Специалисты "Росконтроля" исследовали холодец и студень пяти брендов, которые можно купить в российских магазинах.

Они проверили такие марки, как "Окраина", "Диво", "Ремит", "Снежана", "Хрустальная снежинка/Русские деликатесы". Согласно классической русской кухне, в рецептуре студня используется мясо говядины или теленка, в то время как холодец готовят из свинины, лишь иногда добавляя говядину.

У специалистов возникли вопросы к марке "Окраина". На упаковке говорится, что продукт имеет в своем составе свинину, которую в "Росконтроле" не обнаружили. При этом были найдены субпродукты, которые могут содержать свиную обрезь. Кроме того, масса холодца была перемешана неравномерно.

Студни "Ремит" и "Хрустальная снежинка/Русские деликатесы" эксперты покупать не советуют - эти бренды поместили в "черный список". В них показатель мезофильных аэробных микроорганизмов оказался больше допустимого в 15 раз.

Продукт "Хрустальная снежинка" также имеет неравномерно промешанную массу и ложные данные относительно показателей пищевой ценности: белка на 50% больше, чем указано на этикетке, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее специалисты "Росконтроля" проверили пять производителей вареной колбасы "Телячья".

Как выяснилось, практически вся продукция, которую исследовали, имеет нарушения.