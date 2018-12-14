"Росконтроль" забраковал почти всю вареную колбасу

Специалисты "Росконтроля" проверили пять производителей вареной колбасы "Телячья".

Как выяснилось, практически вся продукция, которую исследовали, имеет нарушения.

Эксперты отобрали колбасу брендов "Велком", "Мясницкий ряд", "Клинский", "Мясной дом Бородина" и "Окраина" и проверили по более чем 40 параметрам качества и безопасности.

Почти во всех марках состав фактической пищевой ценности — белков и жиров — не соответствует заявленной на этикетке, а в составе колбасы "Мясницкий ряд" найдены частицы хрящевой ткани.

Тест прошла продукция марки "Окраина", однако без недостатков не обошлось: неоднородная консистенция, белка на 12% больше, чем заявлено, а жира меньше на 41%.