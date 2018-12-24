24 Декабря 2018
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Политика

Мэрия Новосибирска окончательно отказала в установке памятника Сталину в общественном пространстве

Администрация "красного" мэра Новосибирска Анатолия Локтя окончательно отказала в установке памятника Иосифу Сталину в общественном пространстве. Мэрия обращает внимание на решение худсовета города, в котором утверждается, что размещение монумента "на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, включая жителей города Новосибирска, чьи родственники и близкие пострадали от политических репрессий в период правления Сталина, <…> может повлечь оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности части населения".
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Тем же решением заявителям было рекомендовано согласиться с предложением бюро обкома КПРФ установить памятник Сталину на его территории.

Активист Алексей Денисюк рассказал Накануне.RU, что 14 ноября встречался с представителями обкома КПРФ и мэрией города Новосибирска – Александром Ложкиным и главным художником города Иваном Фаткиным. Тогда были согласованы основные моменты проекта установки памятника Иосифу Сталину.

"Памятник И.В. Сталину (гранитная стела и бюст) будет установлен на центральной площадке территории на подиуме из черной гранитной плитки. На стеле будет размещён бронзовый орден "Победа" и высечена надпись (покрашенная под цвет золота) "Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН". На одной из нижней гранитной тумбы будет высечено "Памятник установлен на народные пожертвования". Территория вокруг памятника будет озеленена. На фоне памятника (на кирпичной стене) будут выложены буквами цветом золота слова И.В. Сталина о великой исторической миссии Советского народа в разгроме фашизма и спасении человеческой цивилизации", – рассказал Алексей Денисюк.

17 декабря в ходе встречи с главным художником города было решено подготовить проект установки памятника на этой неделе. После того, как будет готов проект, Алексей Денисюк намерен заключить договор с обкомом КПРФ и начать процедуру согласования установки памятника с мэрией, так как теперь согласования с худсоветом и мэрией требует и установка монумента на частной территории. Процедуру согласования могут начать сразу после новогодних каникул.

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Мэрия Новосибирска окончательно отказала в установке памятника Сталину в общественном пространстве

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Теги: Новосибирск, памятник Сталину, Алексей Денисюк, Анатолий Локоть



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