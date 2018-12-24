На Украине вводится тюрьма за "секс без согласия" - даже в браке

На Украине с 11 января вступят в силу изменения в Уголовный кодекс, предполагающие уголовную ответственность за половые отношения без добровольного согласия вне зависимости от гражданского состояния партнеров.

Изменения в УК вносятся в соответствии с законом о реализации положений Конвенции Совета Европы о "предотвращении насилия в отношении женщин" и "домашнего нaсилия". Теперь изнасилованием будет считаться "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия", за что полагается тюрьма. Такой закон недавно был принят в Швеции, которая в прошлом году пообещала Украине помогать внедрять "гендерное равенство" и разрушать "гендерные стереотипы".

Сотрудница львовской НКО "Центр "Женские перспективы" Галина Федькович считает, что прежнее законодательство было неудовлетворительным, поскольку квалифицировало половой акт как изнасилование только в случае угроз, применения силы и т.п. Она заявила, что в Европе главным моментом является наличие согласия, а "потерпевшая сторона" не должна доказывать, что она не давала согласия на половой акт, сообщает ZIK.

Психолог Марта Чумало уверена, что особенно часто "сeксуальное нaсилие" происходит в браке, но женщины не говорят об этом, так как "считают половой акт обязанностью". То есть изменения в УК криминализируют брак, заведомо считая его потенциальным изнасилованием. Так, за "изнасилование жены" мужу грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

При этом в законе говорится, что несогласие - это просто отсутствие четкого "да". Также прописано, что "потерпевшее лицо" не обязано доказывать, что оно пыталось оказывать сопротивление половому акту. То есть можно вообще не сопротивляться, но быть "изнасилованной".

К слову, в православии вопрос половых отношений в браке решается просто: при желании одной из сторон вторая сторона должна согласиться, если у нее нет очень уважительных причин отказать. Поэтому и выбору супруга уделяется большое внимание.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре на Украине вступил в силу приказ МВД о срочных мерах в ситуациях "домашнего насилия". Теперь "по собственной инициативе работник полиции по результатам оценки рисков" может выгнать из дома виновника "домашнего насилия", независимо от имущественных прав последнего на соответствующее жилое помещение. Как написал журналист Владислав Бовсуновский, "теперь кто первый добежал до полиции и написал на сожителя заявление, того и квартира".