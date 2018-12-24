24 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Из Канады могут депортировать две тысячи китайцев

Канадские власти, обеспокоенные задержанием двух своих граждан в КНР, могут депортировать 2 тыс. китайцев. 21 декабря было объявлено, что 160 китайцев получили право на проживание путём мошенничества с инвестиционными схемами в канадской провинции Остров Принца Эдуарда. Как передаёт Taiwan news, сейчас стало известно о том, что в ближайшем будущем депортация угрожает почти 2 тыс. китайцев.

Ухудшение отношений между Канадой и КНР началось в декабре после ареста в Ванкувере финансового директора и дочери основателя компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Она обвинялась Соединёнными Штатами в нарушении односторонних санкций, введённых против Ирана. Мэн была выпущена под залог, однако фактически находится под домашним арестом в своём жилище в Ванкувере.

Вскоре после этого в Китае были задержаны двое канадцев, обвинявшихся в шпионаже и действиях, угрожавших национальной безопасности. Позже за нелегальное трудоустройство под арестом оказалась канадская учительница. МИД КНР отрицает какую-либо связь этих задержаний как друг с другом, так и с делом финдиректора "Хуавэй".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отказался поддерживать какую-либо из сторон конфликта и заявил, что Россия не будет задерживать иностранцев для обмена на арестованных за рубежом россиян.

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Из Канады могут депортировать две тысячи китайцев

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Теги: Канада, Китай, Мэн Ваньчжоу, Хуавэй



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