Путин: мы не будем задерживать иностранных граждан, чтобы обменивать их на кого-то

Владимир Путин в ходе пресс-конференции не согласился перенимать "китайский опыт" и задерживать иностранных граждан в обмен на арестованных за рубежом россиян.

После того, как финансовый директор китайской компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США, в КНР оказались под следствием уже трое канадских граждан. Китайский МИД отрицает связь этого с делом Мэн Ваньчжоу, заявляя, что канадцы занимались деятельностью, угрожающей национальной безопасности КНР. Однако вскоре после того как в Китае начались задержания, Мэн была отпущена под залог.