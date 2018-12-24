Ранее сообщалось об инциденте с пассажирским самолетом, следовавшим рейсом "Новосибирск - Нижневартовск". Борт вернулся в аэропорт сразу после вылета. Транспортные следователи организовали проверку.

На борту воздушного судна сообщением "Усть-Кут-Бодайбо" находились 24 пассажира. Пострадавших нет. Начата доследственная проверка.

Инцидент произошел 23 декабря около 13. 40 минут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.

Самолет Ан-24 при посадке в аэропорту города Бодайбо Иркутской области задел крылом мачту освещения.

В аэропорту Бодайбо Ан-24 при посадке снес крылом мачту освещения





