24 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Сибирский ФО

Самолет, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси

Самолет, следовавший рейсом "Новосибирск - Нижневартовск", вернулся в аэропорт сразу после вылета. Транспортные следователи организовали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, сегодня около 8 часов 20 минут по местному времени в аэропорту Толмачево произвел посадку самолет Embraer Е 170 с четырьмя членами экипажа и 67 пассажирами. По предварительным данным, поступил сигнал о неубранном после взлета шасси, и командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

самолет в аэропорту Новосибирска(2018)|Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Как отметили в ведомстве, посадка произведена благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет повреждений не получил.

Сейчас транспортные следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.

самолет в аэропорту Новосибирска(2018)|Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Как сообщало Накануне.RU, недавно инцидент случился на рейсе "Новосибирск - Екатеринбург": по словам пассажиров, в салоне пахло паленой проводкой и было очень жарко. Позже стало известно, что в самолете летела известная группа "Чайф".

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Самолет, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси

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Теги: самолет, Новосибирск, Нижневартовск



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