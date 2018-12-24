Самолет, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси

Самолет, следовавший рейсом "Новосибирск - Нижневартовск", вернулся в аэропорт сразу после вылета. Транспортные следователи организовали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, сегодня около 8 часов 20 минут по местному времени в аэропорту Толмачево произвел посадку самолет Embraer Е 170 с четырьмя членами экипажа и 67 пассажирами. По предварительным данным, поступил сигнал о неубранном после взлета шасси, и командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Как отметили в ведомстве, посадка произведена благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет повреждений не получил.

Сейчас транспортные следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно инцидент случился на рейсе "Новосибирск - Екатеринбург": по словам пассажиров, в салоне пахло паленой проводкой и было очень жарко. Позже стало известно, что в самолете летела известная группа "Чайф".