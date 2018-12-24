В "Екатеринбург-Экспо" открылась новогодняя "СуперЕлка"

В международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" открылась новогодняя "СуперЕлка". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

На площади более 50 тысяч квадратных метров разместились аттракционы, а также зоны разнообразных активностей для детей и взрослых. В этом году проект посвящен героям народных сказок и былин: главным новогодним шоу станет мюзикл "СуперБогатырь" и кукольный спектакль "Как Маша и Мишка Новый Год встречали".

Высота искусственной ели, которая установлена на этой площадке, составляет 40 метров. Ее украшает гирлянда в 100 тысяч лампочек. На месте постоянно дежурит охрана, работает медицинский пункт, а сама площадка проверяется МЧС, Росгвардией и Роспротребнадзором. Выставочный центр подготовлен и к принятию малоподвижных граждан.

Известно, что "СуперЕлка" будет работать ‪с 22 декабря по 8 января. В эти дни от станций метро "Площадь 1905 года" и "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и обратно будут курсировать бесплатные шаттлы.

Напомним, недавно стало известно, что Екатеринбург уже в ближайшее время может получить статус "умного" города. Тем самым в столице Урала могут появиться умные остановки, парковочные места и даже умное освещение.