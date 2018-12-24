Умерла надымчанка, получившая ожоги 40% тела в результате коммунальной аварии

Жительница Надыма, получившая серьёзные ожоги в результате коммунальной аварии, умерла в Москве, куда ее отправили на лечение, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в соцсетях рассказала её подруга. Надымчанка умерла в субботу. Вскоре её тело привезут в город, где и похоронят.

Напомним, 24 ноября произошла авария на сетях теплоснабжения многоквартирного дома №46 по улице Зверева. Во время уборки придомовой территории, жительница дома провалилась в образовавшуюся при обвале грунта яму. Результат – ожоги 40% тела.

При этом работники филиала "Ямалкоммунэнерго" прибыли к месту аварии лишь через два часа после сообщения о трагедии, хотя в СМИ появилась информация, что они приехали на место быстро. Начальник цеха теплоснабжения организации, оказавшись на месте порыва, не только не организовал установку ограждения, но и предложил жильцам самим убрать декоративные конструкции с земли, после чего уехал. Такие решения сотрудника "Ямалкоммунэнерго" и привели к тому, что женщина пострадала, уверены в прокуратуре округа.