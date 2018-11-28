В травмах надымчанки, получившей ожоги 40% тела из-за коммунальной аварии, виноват сотрудник "Ямалкоммунэнерго"

Прокуратура провела проверку инцидента, в результате которого надымчанка, упав в яму с кипятком, получила ожоги 40% тела, и нашла нарушения в работе местного филиала "Ямалкоммунэнерго".

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Напомним, 24 ноября произошла авария на сетях теплоснабжения многоквартирного дома №46 по улице Зверева. Во время уборки придомовой территории, жительница дома провалилась в образовавшуюся при обвале грунта яму. Результат – ожоги 40% тела.

Работники филиала прибыли к месту аварии лишь через два часа после сообщения о трагедии, хотя в СМИ появилась информация, что они прибыли на место быстро. Начальник цеха теплоснабжения организации, прибывший к месту порыва, не только не организовал установку ограждения, но и предложил жильцам самим убрать декоративные конструкции с земли, после чего уехал. Такие решения сотрудника "Ямалкоммунэнерго" и привели к тому, что женщина пострадала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Прокурор Надыма директору районного филиала "Ямалкоммунэнерго" внес представление об устранении выявленных нарушений. В нем он указал на необходимость его безотлагательного рассмотрения, а также поставил вопрос о привлечении виновных к ответственности.