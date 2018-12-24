Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Крым Украина

Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить "четким сигналом" для России.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский президент. Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца Генеральная Ассамблея приняла два "важнейших" документа. Государства призвал Москву "вернуть Крым" и освободить моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.

Также Порошенко сообщил, что "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".

Напомним, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Документ поддержали 65 стран, 27 высказались против, 70 - воздержались от голосования.

При этом комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на реализацию данного решения, что, по сути, делает принятие документа бессмысленным, пишет "Коммерсант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Крым, Порошенко, ООН



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2018 09:40 Мск ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму и отказалась выделить на нее деньги

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2765

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети