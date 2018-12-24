Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить "четким сигналом" для России.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский президент. Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца Генеральная Ассамблея приняла два "важнейших" документа. Государства призвал Москву "вернуть Крым" и освободить моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.

Также Порошенко сообщил, что "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".

Напомним, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Документ поддержали 65 стран, 27 высказались против, 70 - воздержались от голосования.

При этом комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на реализацию данного решения, что, по сути, делает принятие документа бессмысленным, пишет "Коммерсант".