Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить "четким сигналом" для России.
Об этом на своей странице в Facebook написал украинский президент. Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца Генеральная Ассамблея приняла два "важнейших" документа. Государства призвал Москву "вернуть Крым" и освободить моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.
Также Порошенко сообщил, что "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".
Напомним, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Документ поддержали 65 стран, 27 высказались против, 70 - воздержались от голосования.
При этом комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на реализацию данного решения, что, по сути, делает принятие документа бессмысленным, пишет "Коммерсант".