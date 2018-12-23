23 Декабря 2018
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Политика За рубежом

ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму и отказалась выделить на нее деньги

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Документ поддержали 65 стран, 27 высказались против, 70 - воздержались от голосования.

При этом комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на реализацию данного решения, что, по сути, делает принятие документа бессмысленным, пишет "Коммерсант".

Напомним, подобный документ был принят ГА ООН в декабре прошлого года. Тогда за его принятие проголосовали 70 государств, в частности большинство европейских стран и США.

Документ, в частности, содержит "настоятельный призыв" к Москве выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" в отношении крымчан.

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ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму и отказалась выделить на нее деньги

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Теги: оон, резолюция, крым



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