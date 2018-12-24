В Домодедово вернулся самолет S7 с отказавшим двигателем

Лайнер авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва - Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за технических проблем.

На борту находились 192 пассажира. У самолета Airbus А321neo во время набора высоты отказал левый двигатель. Командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал.

Как отметили в S7, самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем.

Пассажиры будут направлены в Сочи резервным бортом, сообщает "Интерфакс".