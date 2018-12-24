Порошенко подписал закон о признании членов УПА участниками боевых действий

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии (признанная экстремистской и запрещённая на территории России) участниками боевых действий.

Документ вносит изменения в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и расширяет перечень участников боевых действий.

Так, теперь ими в том числе будут признаны члены подразделения УПА атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь" и подразделений экстремистской Организации украинских националистов.

6 декабря закон был принят Радой. За него проголосовали 236 депутатов, сообщает "РТ".