В Ревде рано утром сгорел частный дом

В Ревде рано утром в воскресенье сгорел частный жилой дом.

Сообщение о пожаре на улице Говорова поступило в 5.54, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 140 кв. м. Огнем повреждены стены, перекрытия, сгорели надворные постройки и кровля дома. О пострадавших не сообщается.

Ранее при пожаре в частном жилом доме в селе Клевакинское погиб 6-летний ребенок и его дедушка. Режевская городская прокуратура организовала проверку.