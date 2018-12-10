Прокуратура подключилась к проверке пожара на Среднем Урале, в котором погиб 6-летний ребенок

Режевская городская прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в селе Клевакинское на Среднем Урале, где погиб 6-летний ребенок и его дедушка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики при работе с указанной семьей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел днем 9 декабря - после его тушения были обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и его внука 2012 года рождения.

Известно, что родители ребенка в разводе, а мальчик на выходные приехал в гости к дедушке и отцу. Однако отец ребенка в день пожара уехал на работу в Екатеринбург.

В качестве одной из версий причин пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации печи. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина возгорания.