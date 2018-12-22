500 богатейших людей мира потеряли в 2018 году $511 млрд

Агентство Bloomberg посчитало содержимое кошельков 500 богатейших людей мира и оказалось, что запасы денег там сократились на $511 млрд из-за падения стоимость акций ряда компаний.

При этом российские олигархи отделались легче зарубежных коллег, общее состояние 25 богатейших людей России сократилось лишь до $255 млрд. Этот показатель снизился за год примерно на 2%. Потери понесли 16 из 25 указанных лиц. Больше всего досталось Олегу Дерипаске - он даже вылетел из рейтинга 500 богатейших людей мира - состояние олигарха уменьшилось на $5,7 млрд.

Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год около $9 млрд.

Неудачным год был для главы компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марка Цукерберга. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.

Глава Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных $168 млрд. Между тем, согласно последним оценкам, совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась до $115 млрд.

В материале отмечается, что в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США с совокупным состоянием $1,9 млрд. В течение года оно сократилось в общем сложности на 5,9%.

В список 500 самых состоятельных людей планеты входят 128 миллиардеров из азиатских стран. Их совокупный капитал в течение года сократился на $144 млрд. Больше всех потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь - $11,1 млрд.

В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, $17 млрд потерял немецкий предприниматель Георг Шеффлер и его семья.

В числе предпринимателей, для которых год был особенно неудачным, агентство называет мексиканского миллиардера Карлоса Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортегу (состояние - $59,2 млрд).

В данный перечень также включен бразильский инвестор Жорже Паулу Леманн, его капитал сократился на $9,8 млрд до $19,8 млрд.