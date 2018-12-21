Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 42 млн тонн

Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, на сегодняшний день поставки зерна составили 26,8 млн тонн, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого сельзхозгода. При этом экспорт пшеницы увеличился на 12%, до 22,6 млн тонн.

"По предварительным данным Росстата, валовый сбор зерновых в 2018 году составил 112,8 млн тонн. Мы также запросили регионы о текущих остатках, и, исходя из обновленных цифр, Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн тонн", – приводит пресс-служба слова замминистра Оксаны Лут.

Так, по итогам первой половины сельхозгода экспорт зерна прогнозируется в объеме 28 млн тонн, во втором полугодии - на уровне 14 млн тонн.