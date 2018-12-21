21 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Бывший руководитель московского главка СК возглавил Росимущество

Бывший глава ГСУ СК по Москве Вадим Яковенко назначен главой Росимущества. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в тексте документа.

Отдельным распоряжением от этой должность освобожден Дмитрий Пристансков. Он написал заявление по собственному желанию.

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Бывший руководитель московского главка СК возглавил Росимущество

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Теги: Вадим Яковенко, Москва, Росимущество, Дмитрий Медведев



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