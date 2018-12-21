Бывший руководитель московского главка СК возглавил Росимущество

Отдельным распоряжением от этой должность освобожден Дмитрий Пристансков . Он написал заявление по собственному желанию.

"Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в тексте документа.

Бывший глава ГСУ СК по Москве Вадим Яковенко назначен главой Росимущества . Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым , опубликовано на официальном сайте кабмина.





