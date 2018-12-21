Бывший руководитель московского главка СК возглавил Росимущество
Бывший глава ГСУ СК по Москве Вадим Яковенко назначен главой Росимущества. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабмина.
"Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в тексте документа.
Отдельным распоряжением от этой должность освобожден Дмитрий Пристансков. Он написал заявление по собственному желанию.