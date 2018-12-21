21 Декабря 2018
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Кинотеатр "Художественный" в Москве начнут реставрировать в 2019 году

Кинотеатр "Художественный" в Москве начнут реконструировать в 2019 году, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

В будущем году, как отмечается, владелец объекта должен будет определиться с подрядчиком и приступить к реставрации. Здание сохранит свою историческую функцию кинотеатра.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади в Москве останется на реконструкции до конца 2020 года.

Старейший кинотеатр "Художественный" в Москве в декабре 2016 года был передан в аренду компании "Пионер" Александра Мамута. Бизнесмен тогда заявил, что инвестирует в реконструкцию кинотеатра чуть более 1 млрд рублей.

Напомним, кинотеатр закрылся на реставрацию в 2014 году. Ее окончание было запланировано на середину 2015 года, однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства.

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Кинотеатр "Художественный" в Москве начнут реставрировать в 2019 году

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Теги: кинотеатр художественный, реставрация, Москва



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