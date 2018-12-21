"Чтобы вывоз мусора не превратился в проблему". Первый замглавы Зауралья призвал граждан быть экологически культурными

Первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян призвал зауральцев быть экологически культурными и не забывать про то, что без этого проблему свалок в регионе не решить.

Саносян отметил, что нужно оценить и предотвратить все возможные риски, сделать все необходимое, чтобы для граждан и предприятий Зауралья вывоз мусора не превратился в проблему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Напомним, зауральские власти расторгли договор с тюменской компанией "Рифей", которая хотела с января 2019 года взвинтить тариф для населения на вывоз мусора. Глава региона Вадим Шумков отмечал, что область просто не готова к "мусорной" реформе.

Первый замглавы Зауралья добавил, что услуга по сбору и вывозу мусора как и прежде будет входить в строчку в квитанции "За содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома". Переход на новые правила обращения с отходами будет плавным.