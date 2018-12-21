21 Декабря 2018
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Путин назначил нового постпреда при Организации Исламского сотрудничества

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества в г. Джидда Саудовской Аравии. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В связи с новой должностью Абдулатипов освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Документ датирован 20 декабря. Отдельным указом от должности постпреда при Организации Исламского сотрудничества в г. Джидда Саудовской Аравии, освобожден Сергей Козлов. Он занимал этот пост по совместительству.

Как сообщало Накануне.RU, брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов в сентябре был арестован по подозрению в участии в ОПС. Позднее ему были предъявлены соответствующие обвинения.

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Путин назначил нового постпреда при Организации Исламского сотрудничества

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Теги: Владимир Путин, президент, посол, Рамазан Абдулатипов



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