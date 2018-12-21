На оленях дорого. В Пермь на лыжах едет Дед Мороз

Сегодня утром на трассе Пермь - Киров водители засняли Деда Мороза, который ехал в сторону Перми на лыжах. Заметив, что его снимают, волшебный дед остановился и помахал рукой, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись опубликовали в паблике "Пермь активная".

Пользователь с ником Илья Хальфан предположил, что главный волшебный герой Нового года едет на лыжах, потому что "дорого нынче оленей содержать". Также подписчики отметили, что с собой у Деда Мороза не было мешка с подарками.