21 Декабря 2018
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К 140-летию Сталина активисты собрали рекордное количество цветов

21 декабря 2018 года в семнадцатый раз состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены в Москве. Как рассказали организаторы акции корреспонденту Накануне.RU, к сегодняшнему дню было собрано рекордное количество средств, и на могилу Сталину возложат 14 тыс. красных гвоздик. Все желающие приглашаются к участию.

"Сбор, как всегда, в 9.00 на углу у гостиницы "Метрополь" со стороны пл. Революции, - говорит организатор Игорь Сергеев. - Есть разночтения о том, когда Иосиф Вессарионович родился, но мы придерживаемся для себя даты 21 декабря. И рекордное количество цветов будет возложено именно в юбилей - 140-летие".

Две гвоздики для товарища Сталина(2017)|Фото: Накануне.RU

Каждый год, помимо денег, люди со всей России и из других бывших республик СССР присылают организаторам слова благодарности – "иногда нам, чаще всего Сталину", говорят активисты. Все сопровождающие слова собираются опубликовать на сайте stalinizator.ru. Также на этом сайте размещена петиция об установке памятника Сталину.

"Опрос ВЦИОМ от 20 июля 2017 года показал, что большинство россиян одобрили установку памятников Сталину, рассказывающих о его успехах, при этом главным аргументом для выбора такого ответа стал довод о соблюдении исторической правды. Больше половины россиян (62%) согласны с тем, что доски, бюсты и другие атрибуты, рассказывающие об успехах Иосифа Сталина, нужно размещать в публичных местах", - сказано в петиции.

Установить монумент предлагают на Поклонной горе в городе-герое Москве на пожертвования граждан.

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К 140-летию Сталина активисты собрали рекордное количество цветов

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Теги: сталин, две гвоздики для товарища сталина, сталинизатор. 21 декабря. кремлевская стена,



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