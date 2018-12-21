Про новые дороги, детсады и отток молодежи: руководители Кургана подвели итоги 2018 года

Глава администрации Кургана Андрей Потапов и глава города Сергей Руденко провели для журналистов ежегодную пресс-конференцию, на которой ответили на интересующие прессу вопросы. Их можно было отправить заранее, поэтому чиновники были готовы к ответам. Накануне.RU также получило ответы на свои вопросы.

Про детские сады

"Начато уже строительство трех дошкольных образовательных учреждений на территории Кургана - это на бульваре Солнечном, а также в 4 и 5 микрорайонах Заозерного. На 140 мест каждый. Кроме этого, нами подготовлен и передан департаменту здравоохранения земельный участок для строительства детской поликлиники в 7 микрорайоне Заозерного. Все, что касается социальных обязательств в рамках этих программ, то они все нашли отражение в бюджете города Кургана. Сегодня 68% бюджета - это социальная составляющая", - отметил глава Кургана Сергей Руденко.

Что делать, чтобы молодежь не уезжала из региона, а оставалась жить, учиться и работать в Зауралье

"Этот вопрос достаточно актуален, молодежь уезжает учиться в другие города. Часть из них возвращаются, например, те, кто учится по целевым направлениям от предприятий и организаций города, часть же остается там. Сегодня, к сожалению, не все специальности нашли отражение в экономике города", - сказал градоначальник.

"Что нужно сделать? Создать условия, чтобы молодежь работала здесь. Это предоставление субсидий на ипотеку, это новые рабочие места, особенно высокотехнологичные - этим сегодня и занимаются предприятия и организации города. Ну и нужно создать социальную инфраструктуру, о которой я чуть раньше сказал. Чтобы можно было посещать детский сад, учиться в современной школе, ну и дополнительный пакет так называемых развлечений и досуга необходим. Мы к этому стремимся", - добавил Сергей Руденко.

Про выкуп земельных участков для продолжения строительства дороги на Бурова-Петрова и суды с компанией "Вестстрой"

Осенью этого года в Кургане открыли дорогу, которую построили с ноля - на улице Бурова-Петрова на участке от Гоголя до Карла Маркса. Сейчас полотно значительно разгружает транспортный поток в часы-пик, как это и было запланировано. Однако подрядная организация "Вестстрой" затянула сроки ремонта и выбилась из графика. Тем не менее, дорога была сдана и принята мэрией без нареканий. В ближайшем будущем запланировано продолжение этой дороги в сторону улицы Куйбышева - проблема сейчас заключается лишь в том, что на месте будущей дороги стоят жилые частные дома, владельцы которых не хотят уезжать и не соглашаются на условия, предложенные администрацией.

"У нас в бюджете заложено 28 млн рублей на выкуп земли для строительства новой дорожной сети. У нас будут освобождены 3 территории, уже три дома снесены. Еще по нескольким территориям сейчас идут судебные процессы, несколько находятся на оспаривании оценки стоимости. Компания "Вестстрой" у нас, которая задержала сроки строительства новой дороги на улице Бурова-Петрова на участке от Гоголя до Карла Маркса, с ней в договоре были прописаны все неустойки, которые она должна выплатить в случае нарушения сроков выполнения контракта", - сказал Андрей Потапов.

"Всего они должны будут выплатить с учетом штрафов и неустоек около 300 тыс. рублей. Претензия компании предъявлена, но в суд мы еще не зашли, потому что пока еще не все документы сдал "Вестстрой" заказчику. После того, как будут сданы все документы, будут предъявлены в судебном порядке или по банковской гарантии суммы неустойки", - отметил сити-менеджер.

Про строительство дорог и благоустройство дворовых территорий в Кургане

"Мы в следующем году продолжим заниматься благоустройством дворовых территорий, из бюджета города выделено порядка 40 млн рублей по дорожному фонду. Это на обустройство проездов междворовых и дворовых территорий. По программе "Комфортная городская среда" до нас еще не доведен лимит на 2019 год количества дворов и общественных пространств, которые будут благоустроены. Но есть определенный список, очередность определенная. Это мы говорим про дворы", - отметил Потапов.

"Если мы говорим про дороги, то у нас в планах на 2019 год ремонт проспекта Конституции, ремонт проспекта Голикова - от Шадринского кольца по улице Родькина, улица Пролетарская, улица Сибирская от Савельева до Орлова (ранее местные жители жаловались на плохую дорогу на Сибирской от Бурова-Петрова до Блюхера - прим.) - это крупные дороги, которые будут отремонтированы в 2019 году. Это будет сделано в полном объеме, с заменой бордюрного камня, как положено. Плюс порядка 13 тыс. кв.м. будет уложено асфальта. При выделении какого-то дополнительного количества денег будем рассматривать и другие варианты", - сказал глава городской администрации.

О нехватке денег на уборку дорог

"Многие из вас ездили на объезд, когда была уборка снега. К сожалению, ту сумму, которая необходима для уборки города, просто не выделить из бюджета Кургана и из дорожного фонда, чтобы привести к нормативам все улицы. Для этого нужно около 600-700 млн рублей. Это очень большие деньги. Да, мы дополнительно предусмотрели в 2019 году на уборку дополнительно 50 млн рублей - это зимнее и летнее содержание в общей сумме. Видя обращения и жалобы граждан по тому, как у нас работают "пылесосы" (дорожная техника, предназначенная для уборки городских улиц - прим.), нами принято решение о покупке новых трех "пылесосов", для того, чтобы не было вот этого негатива. А у старых пылесосов есть конструктивная особенность - они по-другому работать не могут (ранее курганцы жаловались на то, что дорожная техника поднимает большие клубы грязи и пыли, подметая улицы - прим.). Мы эту технику старую будет тоже использовать где-то, но не вблизи жилых домов", - сказал Андрей Потапов.

"Мы также планируем купить около 20 единиц новой дорожной техники - буквально на днях у нас будет размещен аукцион на выбор лизинговой компании, которая и поставит нам технику. Там у нас есть самосвалы, снегоуборщики, автопогрузчики, МКСМ, бульдозер. Мы попали в федеральную программу по безопасным и качественным дорогам, нам поэтому необходимо приобретение более современной техники и для укладки асфальтового покрытия. Но это очень дорогая техника - один асфальтоукладчик стоит около 30 млн рублей. Один новый "Камаз", для сравнения, стоит около 4 млн рублей. Но эти вещи нужно приобретать и мы это будет делать", - отметил сити-менеджер.

Андрей Потапов добавил, что общая сумма контракта по лизингу на покупку новой техники - порядка 100 млн рублей.

"За лизинг мы планируем рассчитаться за 3 года. В течение нескольких лет, я думаю, администрация города обновит полностью весь парк техники. Кстати, по качеству асфальтового покрытия у нас ни разу нареканий не было - проводились и независимые экспертизы, и также правоохранительными органами", - сказал Потапов.