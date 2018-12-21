Экс-глава Nissan снова арестован

Прокуратура Японии выдала ордер на повторный арест экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона в связи с новыми обвинениями.

По данным издания Kyodo, Гон мог переписать на концерн свои личные потери от финансовых операций. Речь идет о более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Напомним, президент компаний Renault и Nissan Motor был арестован 19 ноября. Его подозревают в нарушении финансового законодательства из-за занижения доходов для уклонения налогов.

20 декабря суд отклонил просьбу прокуратуры продлить срок ареста Гона еще на 10 дней. Как сообщает Regnum, обвиняемый, однако, так и не вышел из камеры.

Отметим, В 2013 - 2016 гг. Гон трудился на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа".