19 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Токио

В Японии арестован президент компаний Renault и Nissan Motor Карлос Гон.

По данным газеты "Иомиури", его подозревают в нарушении финансового законодательства из-за занижения доходов для уклонения налогов.

Как сообщает РИА Новости, 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

В 2013 - 2016 гг. Гон трудился на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа".

Карлос Гон(2018)|Фото: xpb.cc/F1News.ru

Напомним, в июне в Германии задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера по делу о дизельном скандале. В офисах и на одном из заводов концерна были проведены обыски.

Автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, в 2015 году оказался в центре скандала, названного в СМИ "дизельгейт", после того, как были обнародованы результаты исследования Агентства охраны окружающей среды и калифорнийского управления по качеству воздуха.

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Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Токио

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Теги: Карлос Гон, Renault-Nissan-Mitsubishi



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