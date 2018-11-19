Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Токио

В Японии арестован президент компаний Renault и Nissan Motor Карлос Гон.

По данным газеты "Иомиури", его подозревают в нарушении финансового законодательства из-за занижения доходов для уклонения налогов.

Как сообщает РИА Новости, 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

В 2013 - 2016 гг. Гон трудился на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа".

Напомним, в июне в Германии задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера по делу о дизельном скандале. В офисах и на одном из заводов концерна были проведены обыски.

Автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, в 2015 году оказался в центре скандала, названного в СМИ "дизельгейт", после того, как были обнародованы результаты исследования Агентства охраны окружающей среды и калифорнийского управления по качеству воздуха.