Путина спросили о "красном губернаторе" Коновалове, а он "шарахнулся" от "Единой России"

Президента Владимира Путина спросили о победе губернатора-коммуниста в Хакасии. Журналист, приехавший из республики, с нескрываемой тревогой поинтересовался, не отрежут ли регион от финансирования.

"Нет, не бойтесь", - ответил Путин. Тот же момент, что президент до сих пор не встретился с новым 30-летним губернатором Хакасии Валентином Коноваловым, президент объяснил тем, что выборы прошли недавно, а встречи обязательно будут.

"Только завершились выборы во Владивостоке, потому и встреч не было. Встреча будет и с Коноваловым, и с Кожемяко на следующей неделе. Я готов помогать всем избранным губернаторам, но они должны быть готовы выполнять общения, которые дали людям", - заявил Владимир Путин. Он также напомнил, что хотя и создавал партию "Единая Россия", но в ней не состоит и является беспартийным.

Последний момент отмечает эксперт Накануне.RU - секретарь ФНПР Александр Шершуков.

"Было бы странно, если бы президент ответил иначе. Существенным в ответе я бы посчитал даже не реакцию на вопрос об отношениях с регионами, где губернаторами избраны представители оппозиции. Интересно, что Путин зафиксировал - "президент не входит в партии", отстранившись в этом смысле от "Единой России", - прокомментировал он для Накануне.RU.