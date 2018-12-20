Путин назвал "дело Скрипалей" атакой на Россию

Президент России Владимир Путин прокомментировал "дело Скрипалей" в Великобритании и арест в США россиянки Марии Бутиной. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал во время сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, в марте этого года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

Что касается Бутиной, то арестованная в США 15 июля этого года гражданка России частично признала свою вину в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщалось, что Бутина пошла на сделку со следствием и согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания.

Комментируя оба случая, Путин заявил, что "дело Скрипалей - это атака на Россию с целью сдержать ее развитие".

А арестованная в США Мария Бутина, по словам президента, никаких государственных заданий не выполняла.

"Бутина не исполняла заданий государственных органов России, чего бы она там ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", - сказал он.

Накануне.RU ведет прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.