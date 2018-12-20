В Москве подросток распылил в лицо полицейскому газ из баллончика

В Москве инспектор по делам несовершеннолетних пострадал из-за того, что сделал замечание подростку.

Сотрудник полиции обратился к парню, который курил в неположенном месте. В ответ он брызнул в глаза полицейскому из баллончика с перцовым газом.

По факту нападения проводится проверка. Известно, что инцидент произошел в районе Пресненский вечером 19 декабря, сообщает Regnum.

Недавно в Уфе подросток распылил газ из перцового баллончика в здании школы. 15 детей обратились за помощью в медпункт, восемь из них скорая увезла на обследование в больницу.