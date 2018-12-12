В Уфе экстренно эвакуировали школу: ученик распылил перцовый баллончик

В уфимской школе ученик распылил газ из перцового баллончика, людей из здания пришлось эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел около 10.30. Известно, что это сделал ученик 10 класса школы № 101 Демского района.

15 детей обратились за помощью в медпункт, восемь из них скорая увезла на обследование в больницу.

После проветривания помещений учебный процесс будет возобновлен.

Ранее подобные случаи уже происходили в российских школах. Так, в январе один из учеников распылил перцовый газ в школе во Владивостоке. Четверым школьникам потребовалась медпомощь.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела с подростком и его родителями профилактические беседы.

Инцидент произошел на фоне нападений подростков на школы в разных регионах России.