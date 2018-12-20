"Партия Роста" выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Челябинской области

"Партия Роста" выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Челябинской области, которые пройдут в сентябре 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Также партия примет участие в губернаторских кампаниях в Сахалинской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Алтай.

Ранее о желании пойти на второй губернаторский срок заявил Борис Дубровский. Однако участвовать в выборах он будет в случае, если это решение поддержит президент.