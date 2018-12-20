ФРС повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.

Это четвертое повышение базовой ставки за год.

Ранее президент США Дональд Трамп в микроблоге twitter назвал повышение ставки "очередной ошибкой".

"Не позволяйте рынку стать еще более неликвидным, чем сейчас. Остановитесь на 50 миллиардах. Почувствуйте рынок, не следуйте за бессмысленными цифрами. Удачи!", — предостерег Трамп.

Отметим, Федрезерв планировал, что в 2018 г. будет три повышения ключевой ставки.

Как сообщало Накануне.RU, ключевую ставку в декабре повысил Банк России.