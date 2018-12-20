Минздрав призвал пациентов оценить пермские больницы и поликлиники

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Минздрав призвал пациентов оценить пермские больницы и поликлиники

В Прикамье, как и во всей стране, уже несколько лет действует система независимой оценки качества медицинской помощи. Оценить условия в своей больнице или поликлинике благодаря этой методике может любой пациент.

Анкеты размещены на сайте краевого минздрава и на сайтах всех государственных больниц и поликлиник, заполнить их может пациент любой государственной медицинской организации — об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства и призвали жителей региона активно участвовать в оценке.

Система позволяет всем желающим оценивать медицинские организации по нескольким критериям.

В анкетах учитываются такие критерии, как санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания (если речь идет о стационаре), вежливость медицинского персонала, навигация, доступность услуг для инвалидов. Результаты оценки анонимны.

В анкетах нельзя оценить только медицинские аспекты деятельности организаций — по мнению авторов методики, не каждый пациент может определить профессиональную компетенцию врача или медсестры, однако любой человек может оценить условия ее оказания.

Как заявляют в министерстве здравоохранения, на основании полученных до конца года оценок, будет формироваться рейтинг учреждений, который поможет пациентам выбрать лучшую медицинскую организацию, а самим больницам и поликлиникам – измениться в лучшую сторону. Аналогичным образом можно ценить даже бригады "скорой помощи", станции по переливанию крови, психиатрические больницы и даже санатории.

При министерстве создан общественный совет по проведению оценки. В него вошли семь человек. Среди них – председатель Общественной палаты Пермского края первого созыва Борис Светлаков, председатель совета пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко и другие.

Механизм оценки прост: нужно зайти на сайт минздрава, найти на главной странице баннер "Независимая оценка качества", кликнуть на него и ответить на вопросы анкеты.

Независимая оценка условий оказания медпомощи сайт минздрава(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Независимая оценка условий оказания медпомощи баннер(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

После надо выбрать место получения помощи – амбулаторный прием, стационар или другой, найти в списке ту клинику, где проходил прием, и ответить на вопросы.

Независимая оценка условий оказания медпомощи место(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Анкета включает 13 вопросов.

Независимая оценка условий оказания медпомощи анкета(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Независимая оценка условий оказания медпомощи анкета(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Независимая оценка условий оказания медпомощи анкета(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минздрав призвал пациентов оценить пермские больницы и поликлиники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: министерство здравоохранения Пермского края, независимая оценка условий оказания медицинской помощи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1881

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети