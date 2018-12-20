Минздрав призвал пациентов оценить пермские больницы и поликлиники

В Прикамье, как и во всей стране, уже несколько лет действует система независимой оценки качества медицинской помощи. Оценить условия в своей больнице или поликлинике благодаря этой методике может любой пациент.

Анкеты размещены на сайте краевого минздрава и на сайтах всех государственных больниц и поликлиник, заполнить их может пациент любой государственной медицинской организации — об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства и призвали жителей региона активно участвовать в оценке.

Система позволяет всем желающим оценивать медицинские организации по нескольким критериям.

В анкетах учитываются такие критерии, как санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания (если речь идет о стационаре), вежливость медицинского персонала, навигация, доступность услуг для инвалидов. Результаты оценки анонимны.

В анкетах нельзя оценить только медицинские аспекты деятельности организаций — по мнению авторов методики, не каждый пациент может определить профессиональную компетенцию врача или медсестры, однако любой человек может оценить условия ее оказания.

Как заявляют в министерстве здравоохранения, на основании полученных до конца года оценок, будет формироваться рейтинг учреждений, который поможет пациентам выбрать лучшую медицинскую организацию, а самим больницам и поликлиникам – измениться в лучшую сторону. Аналогичным образом можно ценить даже бригады "скорой помощи", станции по переливанию крови, психиатрические больницы и даже санатории.

При министерстве создан общественный совет по проведению оценки. В него вошли семь человек. Среди них – председатель Общественной палаты Пермского края первого созыва Борис Светлаков, председатель совета пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко и другие.

Механизм оценки прост: нужно зайти на сайт минздрава, найти на главной странице баннер "Независимая оценка качества", кликнуть на него и ответить на вопросы анкеты.

После надо выбрать место получения помощи – амбулаторный прием, стационар или другой, найти в списке ту клинику, где проходил прием, и ответить на вопросы.

Анкета включает 13 вопросов.