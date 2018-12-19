В Иркутске арестованы фигуранты дела о групповом изнасиловании в пункте полиции

В Иркутске суд заключил под стражу троих подозреваемых в изнасиловании.

Один из фигурантов дела является сотрудником полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, изнасилование произошло в участковом пункте полиции № 8 в ночь на 16 декабря. Пострадавшую избили.

В октябре троих уфимских полицейских заподозрили в изнасиловании дознавательницы. Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции. Ранее суд отказался отпустить из-под ареста обвиняемых