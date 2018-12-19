19 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Медведев "отлил в граните": Никто из министров "не должен бронзоветь"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что никто из министров "не должен бронзоветь". Об этом он заявил, выступая в Госдуме по случаю завершения осенней сессии нижней палаты парламента.
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Медведев отметил, что критики со стороны парламентариев более чем предостаточно.

"Во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина. И во-вторых, никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", - произнес глава кабмина.

Также в Госдуме он вручил правительственные награды более чем 40 депутатам, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, в 2009 году, когда Дмитрий Медведев был президентом России, он заявил: "Все, что я говорю, в граните отливается".

Как сообщало Накануне.RU, на днях Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты на 10% из-за увеличения стоимости отпуска топлива.

коллаж, Медведев, Кремль, пенсионеры, нищие(2015)|Фото: Накануне.RU

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Медведев "отлил в граните": Никто из министров "не должен бронзоветь"

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Теги: Медведев, министры, отлив в граните



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