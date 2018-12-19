Дмитрий Маликов хочет умереть как кемеровский "Дед Мороз": "Я бы тоже хотел так, на сцене"

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

Дмитрий Маликов хочет умереть как кемеровский "Дед Мороз": "Я бы тоже хотел так, на сцене"

Певец Дмитрий Маликов (48) прокомментировал случай в Кемерово, где на детском утреннике скончался актер, изображавший Деда Мороза.

В твиттере артист пишет: "Все наверное слышали и видели смерть актера Валерия Титенко в образе деда мороза на детском утреннике .. Достойная смерть. Когда придет мой час, я бы тоже хотел так. На сцене..".

Напомним, 67-летнему заслуженному артисту России Валерию Титенко, много лет игравшему Деда Мороза на детских представлениях, стало плохо с сердцем во время выступления. Он пожаловался на боль в груди. Приехавшая "скорая помощь" не смогла помочь – актер скончался. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце.

В комментариях Маликову пишут: "Дим, у всех своя судьба, и хорошо, что мы не знаем свой час и обстоятельства. Но жаль человека - ведь не очень старый-67 лет всего...А ты об этом пока и не думай - тебе Маркушу растить ещё! Здоровья тебе и побольше радости!", " Так как Вы поете под фанеру, Вы мертвый , а петь продолжаете! Сюр!".

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дмитрий Маликов хочет умереть как кемеровский "Дед Мороз": "Я бы тоже хотел так, на сцене"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий маликов, дед мороз умер, кемерово, артист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1840

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети