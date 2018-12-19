Дмитрий Маликов хочет умереть как кемеровский "Дед Мороз": "Я бы тоже хотел так, на сцене"

Певец Дмитрий Маликов (48) прокомментировал случай в Кемерово, где на детском утреннике скончался актер, изображавший Деда Мороза.

В твиттере артист пишет: "Все наверное слышали и видели смерть актера Валерия Титенко в образе деда мороза на детском утреннике .. Достойная смерть. Когда придет мой час, я бы тоже хотел так. На сцене..".

Напомним, 67-летнему заслуженному артисту России Валерию Титенко, много лет игравшему Деда Мороза на детских представлениях, стало плохо с сердцем во время выступления. Он пожаловался на боль в груди. Приехавшая "скорая помощь" не смогла помочь – актер скончался. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце.

В комментариях Маликову пишут: "Дим, у всех своя судьба, и хорошо, что мы не знаем свой час и обстоятельства. Но жаль человека - ведь не очень старый-67 лет всего...А ты об этом пока и не думай - тебе Маркушу растить ещё! Здоровья тебе и побольше радости!", " Так как Вы поете под фанеру, Вы мертвый , а петь продолжаете! Сюр!".