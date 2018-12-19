В детсаду Кемерово на утреннике скончался Дед Мороз

В Кемерово скончался Дед Мороз.

Инцидент произошел на утреннике в одном из детских садов города. Там умер заслуженный артист России Валерий Титоненко, исполнявший роль новогоднего волшебника.

Мужчина работал в Кемеровском музыкальном театре имени Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внука.

Во время последнего представления Титоненко стало плохо. Было решено вызвать медиков, однако актер скончался до приезда в больницу, сообщает телеканал "360".

Прощание с Титоненко состоится 20 декабря.