В детсаду Кемерово на утреннике скончался Дед Мороз
В Кемерово скончался Дед Мороз.
Инцидент произошел на утреннике в одном из детских садов города. Там умер заслуженный артист России Валерий Титоненко, исполнявший роль новогоднего волшебника.
Мужчина работал в Кемеровском музыкальном театре имени Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внука.
Во время последнего представления Титоненко стало плохо. Было решено вызвать медиков, однако актер скончался до приезда в больницу, сообщает телеканал "360".
Прощание с Титоненко состоится 20 декабря.