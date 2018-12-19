ГД одобрила закон о смягчении статьи об экстремизме

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

ГД одобрила закон о смягчении статьи об экстремизме

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В новую редакцию статьи вносится уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться нарушения, только если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, проект, частично декриминализующий статью 282 Уголовного кодекса, в Госдуму в октябре внес президент Владимир Путин.

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Железняк на "круглом столе" в Госдуме высказался против декриминализации "статьи о лайках и репостах", так как, по его мнению, это будет "потворствовать манипуляциям и информационным войнам".

Также Владимиру Путину представили доклад с предложениями о смягчении уголовного наказания по данной статье. Кроме этого, поправки в УК и КоАП были внесены депутатами Сергеем Шаргуновым и Алексеем Журавлевым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ГД одобрила закон о смягчении статьи об экстремизме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, экстремизм, репосты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.12.2018 13:40 Мск Сергей Шаргунов: Поправки к 282 статье дадут правильный сигнал исполнителям на местах

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.10.2018 08:51 Мск СФ одобрит президентские поправки в статью об экстремизме в осеннюю сессию
Ранее 03.10.2018 10:32 Мск Статья УК РФ "о лайках и репостах" будет частично декриминализована
Ранее 21.09.2018 09:53 Мск В Верховном суде высказались против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях
Ранее 07.09.2018 10:58 Мск Верховный суд уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1830

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети