ГД одобрила закон о смягчении статьи об экстремизме

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В новую редакцию статьи вносится уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться нарушения, только если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, проект, частично декриминализующий статью 282 Уголовного кодекса , в Госдуму в октябре внес президент Владимир Путин.

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Железняк на "круглом столе" в Госдуме высказался против декриминализации "статьи о лайках и репостах", так как, по его мнению, это будет "потворствовать манипуляциям и информационным войнам".

Также Владимиру Путину представили доклад с предложениями о смягчении уголовного наказания по данной статье. Кроме этого, поправки в УК и КоАП были внесены депутатами Сергеем Шаргуновым и Алексеем Журавлевым.