19 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

"Спецавтобазе" не нужен был "красный" директор. В думе объяснили назначение Вихарева

Председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев сегодня прокомментировал журналистам назначение на должность директора планирующегося к приватизации МУПа "Спецавтобаза" своего родного брата - тоже депутата гордумы Григория Вихарева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я неоднократно говорил о том, что МУПы города нуждаются в антикризисных управляющих с пониманием стратегии, планов развития города, а не в возрастных "красных" директорах, - заявил народный избранник. - Григорий Андреевич, насколько я знаю, имеет управленческий опыт, он молод, амбициозен. Надеюсь, у него получится".

Григорий Вихарев(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Спецавтобазе" не нужен был "красный" директор. В думе объяснили назначение Вихарева

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Теги: Алексей Вихарев, Георгий Вихарев



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