19 Декабря 2018
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"Спецавтобазу" возглавит депутат гордумы Екатеринбурга от ЛДПР

Новым директором екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза" стал депутат городской думы от ЛДПР Григорий Вихарев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что прошлый директор Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой

Добавим, что "Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержаще полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.

Недавно стало известно о планах новой команды управленцев Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским приватизировать этот МУП.

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"Спецавтобазу" возглавит депутат гордумы Екатеринбурга от ЛДПР

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Теги: Григорий Вихарев, лдпр, городская дума, спецавтобаза



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Ранее 04.12.2018 10:22 Мск МУПы Екатеринбурга "Спецавтобаза" и "Золушка" готовят к приватизации

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