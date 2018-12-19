"Спецавтобазу" возглавит депутат гордумы Екатеринбурга от ЛДПР

Новым директором екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза" стал депутат городской думы от ЛДПР Григорий Вихарев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что прошлый директор Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой

Добавим, что "Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержаще полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.

Недавно стало известно о планах новой команды управленцев Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским приватизировать этот МУП.