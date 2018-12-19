Спецназ ФСБ уничтожил прятавшихся в Ставрополе террористов

В Ставрополе уничтожены члены запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Операцию проводили контрразведчики.

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Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, при попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения и ответным огнем были ликвидированы на месте. Как уточнили в ведомстве, пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Сейчас проводится расследование.

Напомним, в мае этого года в Ставропольском крае при задержании были уничтожены экстремисты, готовившие теракты. В дальнейшем была найдена их лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.