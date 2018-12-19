19 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Челябинский облсуд вернул прокурору уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов агрохолдинга "Здоровая ферма"

Челябинский областной суд вернул прокурору уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов агрохолдинга "Здоровая ферма", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Челябинский областной суд оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 октября 2018 года, которым уголовное дело возвращено прокурору Челябинской области для устранения препятствий к его рассмотрению. Постановление в областной суд обжаловал представитель потерпевших и прокурор, ходатайствовавшие об его отмене", - рассказали в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, директора различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг "Здоровая ферма", заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов расчет с подрядными организациями не производили. В результате девяти организациями был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей.

В дальнейшем организации, заключавшие договоры подряда, были преднамеренно обанкрочены.

Кроме того, следствие считает, что группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга, через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. Затем подавались документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который не был уплачен. И на основании этих документов незаконно возмещали из бюджета денежные средства. Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму свыше 208 млн рублей. В ходе следствия свыше 95 млн рублей были возмещены.

По уголовному делу проходит 15 обвиняемых, треть из которых являлись руководителями компаний, входивших в состав агрохолдинга "Здоровая ферма".

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Челябинский облсуд вернул прокурору уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов агрохолдинга "Здоровая ферма"

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Теги: Здоровая ферма, уголовное дело, суд, мошенничество, строительство, агрохолдинг,



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