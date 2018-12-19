Бывший первый вице-губернатор Приморского края оштрафован на 6,3 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву. Его признали виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и оштрафовали.

Ранее сообщалось, что Усольцеву вменялось получение взятки в особо крупном размере. В декабре прошлого года его арестовали, но затем отпустили.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, расследование показало, что Василий Усольцев, будучи первым вице-губернатором Приморья, вместе с подельником систематически получал прибыль от ведения предпринимательской деятельности, хотя по закону это запрещено.

Суд вынес свой приговор: Усольцеву назначен штраф в размере 6 млн 300 тыс. руб. и наложен запрет на занятие определенных должностей почти на три года.

Что касается подельника экс-чиновника, он оштрафован на 1 млн 100 тыс. руб.