Бывший первый вице-губернатор Приморского края оштрафован на 6,3 млн рублей

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

Бывший первый вице-губернатор Приморского края оштрафован на 6,3 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву. Его признали виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и оштрафовали.
Читайте также:

Ранее сообщалось, что Усольцеву вменялось получение взятки в особо крупном размере. В декабре прошлого года его арестовали, но затем отпустили.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, расследование показало, что Василий Усольцев, будучи первым вице-губернатором Приморья, вместе с подельником систематически получал прибыль от ведения предпринимательской деятельности, хотя по закону это запрещено.

Суд вынес свой приговор: Усольцеву назначен штраф в размере 6 млн 300 тыс. руб. и наложен запрет на занятие определенных должностей почти на три года.

Что касается подельника экс-чиновника, он оштрафован на 1 млн 100 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший первый вице-губернатор Приморского края оштрафован на 6,3 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Усольцев, Приморье, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2017 10:44 Мск Бывший вице-губернатор Приморья Усольцев освобожден из-под ареста
Ранее 01.12.2017 12:13 Мск Арестован бывший вице-губернатор Приморья Усольцев

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1810

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети