СКР расследует гибель екатеринбургской пенсионерки, обварившейся в кипятке

Следственный комитет возбудил дело после гибели пенсионерки в результате коммунальной аварии в Екатеринбурге.

Напомним, 28 ноября жительница уральской столицы 1946 года рождения в результате порыва трубопровода тепловых сетей вблизи пересечения улиц Победы и Ломоносова получила обширные ожоги тела. Также пострадала 13-летняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 17 декабря пожилая женщина скончалась в одной из городских больниц. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Сейчас проводится расследование. Для определения точной причины смерти пенсионерки уже назначена судебно-медицинская экспертиза.