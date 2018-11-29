В Екатеринбурге женщина с ребенком обварились в горячей воде на улице

Ремонтные бригады устраняют повреждение на улице Победы в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в АО "ЕТК", там женщина и 13-летняя девочка получили ожоги - когда переходили улицу, то вошли в горячую воду. Пострадавших госпитализировали. Представители компании побывали в больнице, оставили контактные данные для обращения родственников.

Женщине и девочке будет оказана необходимая помощь. "ЕТК сделает все, от нее зависящее, для скорейшего восстановления их здоровья", говорится в сообщении компании.

На период ремонта, отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов.