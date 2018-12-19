19 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Трамп продлил санкции против сына Генпрокурора РФ

Американский президент Дональд Трамп распорядился продлить указ, согласно которому под санкции попал, в том числе, сын генпрокурора РФ Артем Чайка.

Глава Белого дома продлил еще на год "чрезвычайные меры, заявленные в указе 13818, в отношении серьезных нарушений прав человека и коррупции".

Свое решение глава государства объяснил тем, что нарушения прав человека и коррупция по-прежнему "представляют необычайную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики" США, сообщает "Интерфакс".

В санкционном указе, который был введен 21 декабря 2017 года, также фигурирует дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова и получивший гражданство РФ экс-командир украинского спецназа Сергей Кусюк.

Ограничительные меры подразумевают замораживание их активов на американской территории и запрет американцам вести с ними бизнес.

Артем Чайка расценил свое включение в "список Магнитского" как попытку оказать давление на прокуратуру. Свой бизнес он назвал абсолютно законным. В 2016 году полиция и прокуратура Швейцарии завершили проверку, начатую по заявлению Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором сообщалось об отмывании средств в этой стране Артемом Чайка.

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Трамп продлил санкции против сына Генпрокурора РФ

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Теги: США, санкции, Чайка



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Ранее 22.12.2017 08:03 Мск Сын генпрокурора России Чайки попал под санкции США

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