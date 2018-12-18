"Атомстройкомплекс" установит новую детскую площадку взамен поврежденной при строительстве забора в Екатеринбурге

Строительная компания "Атомстройкомплекс" установит новую детскую площадку взамен той, которую ещё на прошлой неделе разгромила железными сваями. Рабочие начали установку забора, который будет ограждать территорию ЖК "WOODS, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что жители дома по ул Амундсена, 135 забили тревогу, когда увидели, что детскую площадку начали разрушать.

"Часть игрового оборудования на детской площадке дома оказалась в границах участка "Атомстройкомплекс". По согласованию с управляющей компанией УК "ДОМ", "Атомстройкомплекс" установит рядом с домом по ул. Амундсена, 135 современное игровое оборудование взамен срезанного", - сообщили в пресс-службе компании.

Новое оборудование на площадке планируется установить на следующей неделе.

Сейчас рабочие установили металлически сваи на детской площадке. Планируется, что этот забор дойдет до детсада, который находится рядом с ЖК. И тогда у людей, которые живут по ул. Амундсена, 135, не останется своего двора - только вид на забор.

Сам застройщик пишет на своём сайте, что новые дома станут "украшением района, а шелест сосен под окнами и хвойные ароматы сделают проживание в просторных современных квартирах особенно приятным". И не важно, какой ценой будет создана эта территория.