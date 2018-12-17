В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс", чтобы огородить новый ЖК, начал строить забор на детской площадке

В Екатеринбурге строительная компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идёт "не по-человечески".

Напомним, что с 2010 года жители УНЦ боролись за сохранение лесопарковой зоны, где сейчас построены два из четырёх многоэтажных дома.

Планы по застройке территории были известны еще в 2010 году, когда Екатеринбургская городская дума фактически разрешила начать стройку. В марте 2014 года бывший глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о вырубке деревьев на данном участке, "в связи с проведением проектно-изыскательских работ, предшествующих строительству жилого комплекса", со ссылкой все на то же решение гордумы, датированное 2010 годом. Под вырубку тогда пошли 9,67 куб.м "зелени", но в дальнейшем лес поредел вдвое.

Защитники леса провели не одну акцию протеста против вырубки и строительства, однако "серый дом" остался глух к требованиям жителей города.

"Они взяли в аренду этот парк. Первое время мы были благодарны, потому что они навели порядок. Когда зашла речь об ограждении, то мы думали, что нашу часть двора оставят в покое. А сейчас застройщик лишает нас и наших детей двора. Да, конечно, за нашим домом есть другая детская площадка, но там полно своих детей. Да и родителям спокойнее, когда ребёнок гуляет под окном", - рассказал Юрий.

Сейчас рабочие установили металлически сваи. Планируется, что этот забор дойдет до детского сада, который находится рядом с ЖК. Получается, что у людей, которые живут по ул. Амундсена, 135, не останется своего двора - только вид на забор.

"Строительство началось на прошлой неделе.Буквально за один день все забетонировали, поставили столбы и резко остановились. Надеемся, что их посетит здравый смысл", - добавил Юрий.

По его словам, жильцы нового жилого комплекса сами не хотят ссориться с соседним домом. Тем более, что без забора они напрямую ходят в магазин и на остановку.

Он также рассказал, что люди писали письма во все инстанции, дошли даже до президента РФ Владимира Путина, но это не помогло.

"Как администрация приняла это решение в 2014 году, так всё и осталось. Раньше деревья были до самой дороги, а потом всё начали вырубать. Было у нас тут тихо, лес был больше - какая песня, а сейчас - одна стройка", - добавил Юрий Михайлович.

Он сообщил, что сейчас цены на их квартиры резко упали, но о ЖК так сказать нельзя. Сейчас два дома уже сданы, а ещё два на подходе. Например, однокомнатная квартира в готовом доме стоит 2,4-3 млн руб.

"Вот захотим мы продать квартиру, а покупатели посмотрят, что у нас вместо двора забор и передумают", - сказал житель УНЦ.

Сам застройщик пишет на своём сайте, что эти дома станут "украшением района, а шелест сосен под окнами и хвойные ароматы сделают проживание в просторных современных квартирах особенно приятным". И не важно, какой ценой будет создана эта территория.

На опубликованных ранее жильцами фотографиях видно, что ряд свай прошел поперек песочницы, разделил пополам качели и скамейку. Сейчас эти столбы убраны.

В "Атомстройкомплексе" пообещали Накануне.RU прокомментировать эту ситуацию позднее.